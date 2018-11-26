ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير الفول اليابس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:46 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات أراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما الان فقد وصل اجمالى المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم فى اتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستتخذ عددًا من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ فى إجراءات استيراد الكميات التى تفى باستهلاكنا من هذه السلعة، وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات التى تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذى عقد يوم 11 نوفمبر الجارى لاستعراض ووضع الاجراءات الكفيلة باستمرار توفير الكميات المطلوبة من السلع الاساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، إلى جانب سرعة عرض الاستراتيجية الخاصة بملء الفجوات المتعلقة بتلك السلع الاساسية، حيث تضمنت التوصيات تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" تكون مهمتها متابعة عمليات العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال البيانات الدقيقة التي سيتم اتاحتها عبر الخريطة الزراعية في مصر، والتى تقوم بإعدادها وزارة الزراعة، والتي ستتضمن بيانًا بالمساحات المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتي يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

وفاة الفنان عادل أمين عن عمر يناهز الـ 83 عاما

أول رد فعل لبوتين على تصعيد أزمة روسيا وأوكرانيا بعد حادث مضيق كيرتش

رسالة مؤثرة من نجم المصري لمختار مختار

مباحث الآداب بالدقهلية تلقي القبض على بوسي وليالي

ردود مثيرة لـ مصطفى يونس على تراجع الأهلي تحت قيادة مجلس الخطيب

أهالى بلقطر الشرقية للمسئولين: ولادنا مش عارفين يروحوا المدارس.. صور

رئيس مصر المقاصة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم أحمد الشيخ من الأهلي

بدأ مشواره بـ أحب الغلط واشتهر بمشهد مساعد الحانوتي.. من هو حسن أتلة ملك الإفيهات المغمور

بعد هروبه من الإسماعيلى.. 4 أخطاء كارثية فى تاريخ عصام الحضري

قطر تستفز الولايات المتحدة ودول الخليج بقرار جديد لصالح إيران

الصحف التونسية تكشف حقيقة قرب تعاقد الاهلي مع رينادر لقيادة الفريق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يحضران عرض ورد مسموم .. صور

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

فيديو

محلل سعودي يكشف أهمية زيارة ولي العهد لمصر .. فيديو
البابا تواضروس مشيدا بـ الوطنية للإعلام: المصدر الصحيح لكل الأخبار.. فيديو
شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلا رضيعا من موت محقق على شريط القطار
3 ستايلات مختلفة لارتداء الحجاب على الموضة.. فيديو
شاهد.. محافظ الفيوم يزور جمعية شفيع لرعاية الأيتام والمسنات والمغتربات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟