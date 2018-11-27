أستاذ بجامعة الأزهر يوضح ما هو تجديد الوضوء

ورد سؤال للدكتور محمد العربي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤال «ما هو تجديد الوضوء؟».



وأجاب العربي، أن هذا من شيم وأفعال الصالحين فالإنسان الذى يحافظ على السُنة بعد الوضوء فى وقتها أو غير وقتها من شيم الصالحين.



وأشار إلى أن السنة المتعلقة بالوقت من الأفضل لها أن تكون بعد دخول الوقت أما أن تصلى تقربا للمولى سبحانه وتعالى فإن هذا لا يشترط أن يكون بعد الأذان وإنما لك أن تصلى قبل الأذان أو ان تصلى بعد انتهاء الفريضة.

