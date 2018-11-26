رئيس جامعة الفيوم يستقبل أعضاء متابعة البرامج الجديدة بالتعليم العالي.. صور

استقبل الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، لجنة متابعة وتقييم البرامج الجديدة بوزراة التعليم العالي برئاسة الدكتورة كاميليا جورج وعضوية الدكتورة هالة زكي والدكتورة أميمة الجندي.



يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لتطبيق كلية الصيدلة للأنظمة والبرامج الجديدة لوضع الحلول المناسبة لوجود مخرجات متميزة، بحضور الدكتورة منى حافظ حته، عميد كلية الصيدلة والدكتور عبدالسلام إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



أوضحت الدكتورة منى حافظ حته، أن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة وتقييم الأداء لبرنامج الصيدلة الإكلينكية لتحسين أداء البرنامج وتيسير العملية التعليمية للطلاب ووضع مقررات موضوعية لخدمة الصيدلي الإكلينيكي في مجال عمله وذلك بغرض الوقوف على العائد من إضافة مثل هذه البرامج الجديدة للكلية ومتابعة مشاكلها وتقييم ووضع الحلول المناسبة للوصول إلى خريج متميز يساهم في رفعة وتقدم الوطن وخدمة المواطنين.



تفقدت اللجنة، القاعات الدراسية والمعامل وكل الملفات والمستندات المتعلقة بتسجيل الطلاب والإرشاد الأكاديمي الخاص بهم، ثم عقدت اجتماع مع أعضاء لجنة التسيير للبرامج الجديدة بالكلية للتعريف بأعضاء اللجنة ومهمتها والزيارة وأهدافها ثم التقت اللجنة بطلاب البرنامج الإكلينيكي وأولياء أمور الطلاب.