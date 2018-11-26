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برلمان

برلماني: محمد بن سلمان يحظى بتقدير الشعب المصري لفكره التجديدي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:36 م
فريدة محمد
رحب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى القاهرة، واللقاء المرتقب اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الزيارة تعبر عن حجم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار "المسعود" إلى أن الوضع الإقليمي والدولي الحالي يتطلب بالطبع التشاور بين أكبر دولتين في المنطقة، لتنسيق الجهود، موضحًا:«يجب التشاور في الوضع في غزة والملفين الليبي واليمني».

وتابع عضو البرلمان أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بتقدير الشارع المصري، إيمانا بفكره التجديدي وإصلاحاته التي يقوم بها في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه مثال يجب أن يحتذى به في تأهيل الشباب للقيادة.

وأكد النائب أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية التى لطالما كانت وستظل حائط صد لصالح الدول العربية بالكامل بل وساهمت بشكل كبير فى توحيد الجهود فى كثير من القضايا العربية.
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