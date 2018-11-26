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حوادث

مصرع عامل ومزارع أثناء تسابقهما بالدراجات النارية بالمنيا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:29 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ايمن رياض
لقي عامل ومزارع بقرية عاصم بمركز المنيا، مصرعهما أثناء قيامهما بالدخول في سباق بين الدراجات النارية مما أدى إلي تصادمهما ومصرعهما بالطريق.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بورود بلاغ من العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا بوقوع حادث تصادم بطريق المنيا الزراعي. 

بالفحص وتحريات البحث الجنائي تبين وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين كانا يستقلاهما عامل ومزارع وأثناء تسابقهما وإمام عزبة عاصم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد أحدهما وقع التصادم بينهما ولقيا مصرعهما في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

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