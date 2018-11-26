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البيئة تنجح في دمج إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة بقطاع الطاقة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
حنان توفيق
عقد مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الممول من مرفق البيئة العالمي والذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبيرد لايف انترناشونال جلسة عمل خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي تحت عنوان قصة النجاح المصرية في دمج إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة بقطاع الطاقة بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء وبحضور وفود المؤتمر وممثلى المنظمات الدولية.

تهدف الجلسة إلى التعريف بإجراءات دمج حماية الطيور الحوامة المهاجرة بسياسات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وجهود الوزارة من خلال المشروع .

ترأس الجلسة الدكتور مصطفى فودة مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي ومشاركة أسامة النوري ممثل بيرد لايف انترناشونال والدكتور أيمن حمادة مدير عام الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة والدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة.

واستعرضت الجلسة الطرق والأدوات اللازمة لتنفيذ مفاهيم الدمج بين القطاعات المختلفة ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة ومشروع صون الطيور الحوامة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومتابعة تنفيذ التزامات الأطراف بها وكذلك رفع الوعى البيئى بأهمية الطيور المهاجرة وتقديم الدعم الفني لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة علي كافة المستويات وكذلك التعاون مع البنوك الدولية المانحة لتلك المشروعات.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر يسعي لتحقيق هذا المفهوم لتعميم مفاهيم وأطر حماية التنوع البيولوجي في القطاعات الإنتاجية والخدمية وهو ما يحقق استدامة أساليب حماية الطيور المهاجرة.
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