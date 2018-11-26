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أخبار البلد

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
أحمد أبوشوشة
قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما يشاع حول التأثير السلبي لخط سكة حديد "حيفا - أشدود الإسرائيلي" على عملية نقل البضائع عبر قناة السويس غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه لن يكون منافسًا لقناة السويس.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المشاركين في الجلسة الحوارية بمعرض الاتصالات، الذي شارك فيه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السعودي.

أكد "مميش"، أن منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية من المستحيل أن تكون عوضًا عن نقل البضائع عبر الموانئ البحرية، حيث إن قدرة أي قطار مهما ينقل من حاويات لن يصل لقدرة حمولة السفينة التي تيلغ 23 ألف طن.

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