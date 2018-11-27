برلماني: مليار جنيه تنقذ أرواح مستخدمي المعديات بالمنوفية.. ونحتسبهم شهداء

قال إبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، غرقي معدية قرية بشتامى بمركز ومدينة الشهداء، نحتسبهم شهداء عند الله.



وتابع "خليف" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" قائلات:" الناس بتصحى من 5 الصبح وبتمشى اكتر من 6 كيلو عشان يوصلوا المعدية و يعبروا بيها النيل بحثا عن الرزق، ولكن نفاجأ كثيرا بأنهم أصبحوا غرقي".



وأوضح "خليف" أنه خاطب كافة الجهات المسئولة من المحافظة ووزارة النقل ووزارة التخطيط ومجلس الوزراء وهيئة الطرق والكبارى لإنشاء كوبري يربط بين محافظتى البحيرة والمنوفية للحفاظ على أرواح أهالى المنطقتين:" تم إجراء البحوثات والدراسات اللازمة لإنشاء الكوبري ولكن كل شئ توفق بسبب ضخامة الميزانية التى تتخطى المليار جنيه".