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رياضة

اتحاد الكرة يصدم المصري بخصوص أحقيته في اختيار ملاعب كأس مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:32 م
المصري
المصري
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على الخطاب الرسمي من المصري للاتحاد بشأن طلب إقامة مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر التي تجمع بين المصري والجزيرة مطروح على ستاد المصري ببورسعيد.

وأكد الاتحاد في خطابه الرسمي على الحق الأصيل للاتحاد في تحديد الملاعب التي تقام عليها بطولة كأس مصر .

وأشار الاتحاد في خطابه أيضًا إلى التأكيد على إقامة مباراة المصري والجزيرة مطروح على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الثاني من ديسمبر المقبل.
اتحاد الكرة يصدم المصري بخصوص أحقيته في اختيار ملاعب كأس مصر
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