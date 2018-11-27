اتحادات جامعات العاصمة تطالب بعودة اتحاد طلاب مصر .. فيديو وصور

علقت هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، على إلغاء اتحاد طلاب مصر، من اللائحة الطلابية، مشيرة إلى أنها كانت مؤيدة جدا لفكرة وجود كيان اتحاد طلاب مصر، مطالبة بوجود ممثل لكل طلاب الجامعات.



وأضافت عبد الغفار، خلال استضافتها بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد» أن اتحاد طلاب مصر يجعل صوت الطلاب أقوى، وعامل مؤثر، مشيرة إلى أنه يتيح يتيح الفرصة أيضا لتلاقي الاتحادات الطلابية بكل الجامعات في كيان واحد.



وأيدها في الرأي أشرف خالد، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن الطلاب يحتاجون لوجود ممثل واحد لهم، أو كيان موحد يربط جميع الاتحادات الطلابية ببعضهم البعض.



وأكد خالد، أن اتحاد طلاب مصر، يتيح الفرصة لتنظيم مسابقات على مستوى جميع الجامعات، من أجل تبادل الأفكار والاقتراحات، قائلا: "وجود ممثل لكل طلاب الجامعات قوة كبيرة للطلاب، وإذا اجتمع طلاب الاتحادات بالجامعات على مطلب واحد سيكون له قوة بعرض المطلب من خلال ممثل هؤلاء الطلاب في حالة وجوده.



وأبدى مصطفى صقر، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، تأييده لأهمية وجود كيان موحد ممثل لكل طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح الفرصة لطلاب الجامعات الإقليمية من توصيل صوتهم، وتسليط الضوء عليهم، خاصة وأنهم لا يجدون اهتمام إعلامي كما يجده طلاب جامعات العاصمة.

