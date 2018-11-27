برلمانية تشيد بفكرة إنشاء مساهمة للمصريين بالخارج

أبدت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقتها على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج،بشرط أن تعود بالمنفعة على المجتمع المصري والمستثمرين وتستوفي جميع الإجراءات القانونية.



وأضافت عجمي في تصريحات لـ"صدي البلد" العمل الاستثماري يحقق العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على المجتمع إذ يعتبر الاستثمار إحدى أهم أسس بناء المجتمعات كما أنه الوسيلة التي تحافظ على استقرار الأفراد،وتساعدهم على تأسيس الحياة الخاصة بهم بنجاح.



وتابعت النائبة قائلة:"أن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فكرة جيدة ولكن لابد من دراستها وموافقة الجهات المختصة عليها ".



كان قد صرح الخبير الائتماني مجدي العشري المقيم بالنمسا إن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج أصبحت ملحة لدرجة كبيرة، وأنها سيكون لها عائد كبير على كل من الدولة والمصريين بالخارج الذين سيمتلكون أسهما في هذه الشركة.