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أخبار العالم

أول قرار من رئيس أوكرانيا بعد أزمة السفن الحربية المحتجزة لدى روسيا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:39 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
رحيم يسري
وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم الاثنين، مرسوما بفرض الأحكام العرفية لمدة 60 يوما في البلاد، إلا انه اضطر لتخفيضه إلى 30 فقط بعد انتقادات واسعة من معارضيه، وأيد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اقتراح الرئيس بوروشنكو.

وبحسب شبكة "اي بي سي" نيوز الأمريكي، فإن تراجع الرئيس الأوكراني يشير إلى أن السلطات في البلاد يمكن أن تدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية ديسمبر المقبل، ويتيح لها الوقت الكافي لإجراء الانتخابات في مارس المقبل كما هو مقرر.

يأتي ذلك القرار بعد يوم من إطلاق روسيا النار على زوارق أوكرانية واحتجازها في مضيق كيرتش بالبحر الأسود مما سبب تصعيدا حادا في التوتر بين البلدين.

وأضافت الشبكة أن ذلك المرسوم يحتاج موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يناقشه المشرعون الأوكرانيون في وقت لاحق من اليوم، فيما انتقد معارضو الرئيس تلك الخطوة معتقدين أنه قد يهدف إلى التخلي عن إجراء الانتخابات خاصة أن معدل شعبية الرئيس الأوكراني في انخفاض.

وأعادت روسيا فتح مضيق كيرتش القريب من شبه جزيرة القرم أمام سفن الشحن في الساعات المبكرة من صباح الاثنين، بينما تطالب أوكرانيا بالإفراج عن زوارقها المحتجزة لدى البحرية الروسية.
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