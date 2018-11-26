اتفاق على فتح الأسواق الصينية أمام 7 محاصيل زراعية مصرية

وقعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم مشتركة مع نائب وزير الجمارك الصينية "هو وي"، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، مذكرة التفاهم الخاصة باشتراطات الصحة والصحة النباتية لتصدير "تفل البنجر" من مصر إلي الصين، وبحث إجراءات فتح الأسواق الصينية أمام التمور والعنب والبطاطس والرمان والفراولة والمانجو والبصل.





وقال "أبوستيت"، إن مصر تعتز بعلاقتها المتميزة مع الصين باعتبارها أحد أكبر الاقتصاديات العملاقة في العالم، فضلًا عن الامتداد التاريخي لحضارة الدولتين العريقتين، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار بين الوفدين المصري والصيني حققت المرجو منها من فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات المصرية الزراعية المتميزة، وأننا نسعى لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين.





وأضاف "محرز"، في تصريحات صحفية علي هامش التوقيع، إن بروتوكول التعاون المشترك يفتح السوق الصينية أمام المنتجات المصرية المتميزة من 7 محاصيل رئيسية نستهدف التوسع في تصديرها لمختلف دول العالم وخاصة السوق الصينية، مشيرة إلى أن الجانب الصيني وعد بالبدء رسميا في إجراءات تصدير شحنات هذه المنتجات الشهر المقبل.





وأشار إلى أن تصدير "تفل بنجر السكر الناتج عن تصنيع بنجر السكر، كما أنه يساهم في زيادة تسويق محصول بنجر السكر، سواء لأغراض التصدير أو صناعة الأعلاف وتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي الأقل استهلاكًا للمياه والأعلى عائدًا من ناحية القيمة الاقتصادية.





وأوضحت أن تفل البنجر يعد أحد عناصر المنتجات الثانوية لتصنيع بنجر السكر والتي تشمل أيضًا مولاس البنجر، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاج مصر من بنجر السكر يصل إلي 8 ملايين طن تنتج 1.3 مليون طن سكر، و500 -600 ألف طن تقل بنجر، و600 ألف طن من مولاس البنجر.





أشارت نائب وزير الزراعة إلي أن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من التمور والمانجو والعنب والفراولة والبصل والبطاطس والرمان فضلا عن عسل النحل، هو شهادة لمصر بأن منتجاتها الزراعية تتميز بالجودة العالية التي تتوافق مع الاشتراطات الدولية ومعايير التبادل التجاري بين الدول ويشجع علي المزيد من التعاون في مجالات التبادل الزراعي.





من جانبه قال "هو وي" نائب وزير الجمارك الصيني و رئيس الوفد الصيني، إنه بمجرد توقيع المذكرة يبدأ تفعيل البروتوكول والبدء في تطبيق ما تم الاتفاق عليه من ضمان جودة المنتجات الواردة للأسواق الصينية، موضحا أنه مع نهاية العام الحالي يمكن للمنتجات الزراعية المتفق عليها بين البلدين النفاذ للأسواق الصينية وفقا لما جاء في إجتماعات الوفدين المصري والصيني.