رد البنات على سؤال لو حد أساء ليكي واعتذرلك تسامحيه ولا ترفضي؟

عرضت الإعلامية دينا رامز خلال تقديمها برنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد، تقريرا من الشارع لمعرفة رد البنات على سؤال «لو حد أساء ليكي واعتذرلك .. بتسامحيه ولا بترفضي؟».



وقالت إحدى البنات خلال التقرير«إن قرارى فى التسامح يعود لحجم الإساءة ويعود لطبيعة العلاقة قبل المشكلة».



وفى نفس السياق قالت سيدة أخرى «أنا هقبل اعتذاره بس مش هرجع أتعامل معاه بنفس الطريقة هيكون هناك تعامل مختلف».



وأشارت فتاة خلال التقرير إلى أن المشكلات بتنحل لوحدها والمشكلات كلها بتكون صغيرة بس إحنا اللي بنكبرها.

