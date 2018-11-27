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اليوم..بدء برنامج إعداد القيادات الشبابية والمحلية بإعلام بنها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
إبراهيم الهوارى
ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها اليوم برنامج إعداد القيادات الشبابية والمحلية الرفيعة وذلك لاهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد القيادات الشابة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية.

واكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام على اهتمام الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان مشيرا إلى التكليف الرئاسي للحكومة بالاستثمار في البشر بتوفير التدريب والتأهيل اللازم وذلك تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضاف أن جميع البرامج التدريبية مجانية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم السياسية والقيادية والادارية على مدار ثلاثة أشهر هي عمر البرنامج التأهيلي حيث يقوم بالتدريب نخبه متميزة من اساتذة جامعة بنها والخبراء والمتخصصين في الفترة من 27 نوفمبر 2018 وحتى 27 فبراير 2019.
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