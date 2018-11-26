علي جمعة: درست البسملة في 6 أشهر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أول ما تعلمه في الأزهر الشريف كان «بسم الله الرحمن الرحيم»، لافتًا إلى أنه ظل يدرس فيها لمدة 6 أشهر؛ لكونها أصل وتبويب الكتاب.





وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن هؤلاء الإرهابيين لديهم عدم إدراك للواقع بشكل كبير، مشددًا على أن هؤلاء تعلموا الأبجدية بشكل خاطئ.





وتابع: أن الإرهابيين لم يتعلموا العلم بالهرم المعدول، بل إنهم جعلوا القمة في الأسفل والقاعدة في الأعلى، منوهًا بأن فهم المتشددين للدين جاء بشكل مقلوب.