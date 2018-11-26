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فن

انتهاء كتابة 10 حلقات من اسمه إيه وترشيح شيري عادل لمشاركة أكرم حسنى البطولة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
أحمد البهي
يواصل فريق عمل مسلسل "اسمه إيه" الذى يخوض به النجم أكرم حسنى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، التجهيزات الخاصة بالعمل، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة 10 حلقات حتى الآن فى شكلها النهائى، ويجرى المخرج خالد الحلفاوى جلسات عمل مكثفة مع المؤلف بمشاركة المنتج كريم أبوذكرى والفنان أكرم حسنى، للوقوف على التفاصيل النهائية قبل بدء التصوير، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.

وتجرى الشركة المنتجة "k media" حاليا التعاقدات مع باقى أبطال العمل، ومن المرجح أن تكون البطولة النسائية للفنانة شيري عادل، والتى يجرى حاليا التعاقد معها لمشاركة أكرم حسنى البطولة.

يذكر أن مسلسل "اسمه إيه" هو التعاون الثانى بين المنتج كريم أبوذكرى والفنان أكرم حسنى والمخرج خالد الحلفاوى والمؤلف أيمن وتار، وذلك بعد نجاحهم معا العام الماضى فى مسلسل "الوصية".
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