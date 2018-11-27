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برلمان

برلماني: يطالب بالتشديد على عمليات صناعة الاختام

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
طالب النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وجود مراقبة دورية على عملية تصنيع الأختام والصكوك من قبل الجهات المسؤولة "مصلحة الصكوك والاختام"، ومداهمة الورش والمصانع التي تعمل على تزويرها بهدف التربح.

وأوضح النويشى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن لكل ختم يتبع مسئول رقم كودى معين ومع ظهور مزورى الأختام لجأت الدولة إلى إصدار كتيب يتم إخطار المسئولين بها لـ إيضاح الإجراءات الخاصة بالاختام وصناعتها لتفادي عمليات التزوير إضافة إلى التأكيد علي ان يوقع كل مسئول علي مستند بإسمة واضحا.

كان قد تقدم تقدم النائب ممتاز الدسوقي بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تشديد العقوبة على تزوير أختام المسؤولين التي أصبحت وسيلة يستخدمها كثير من الخارجين عن القانون فى وقائع السرقة والاستيلاء على المال العام، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الورش المتخصصة في صناعة الأختام على جميع أشكالها، يقصدها المواطنون من كل صوب وحدب بحثًا عن حل سريع ينقذهم من رحلة العذاب الطويلة داخل الجهات الحكومية، وآملًا في الحصول على ختم على قرار علاج بمستشفى ما أو الالتحاق بمدرسة وجامعة بعد ما امتهن الكثير تقليد أختام الوزارات المختلفة والمصالح الحكومية دون أي رقابة عليهم من قبل المسؤولين.
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