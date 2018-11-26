ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المصرية للاتصالات WE وإريكسون توقعان مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات الجيل الخامس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة اريكسون، تهدف للتعاون بين الجانبين لتطوير واختبار حالات الاستخدام الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وإجراء أول تجربة حية لتشغيل شبكة الجيل الخامس في مصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته 22، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وماتياس يوهانسون رئيس اريكسون مصر والسعودية، وعدد من قيادات الشركتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الجانبين والتركيز على تطوير الشبكة، وسيناريوهات الانتشار فضلا عن تقييم حالات الاستخدام المناسب لتقنية الجيل الخامس في السوق المصري، وتعد تلك المذكرة خطوة هامة للمصرية للاتصالات نحو استراتيجيتها للتحول الرقمي، خاصة أن الشركة تمتلك بالفعل حزمة من الحلول والخدمات الاساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس بأحدث التقنيات العالمية بالشراكة مع شركة اريكسون.

وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE قائلًا:" سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركة اريكسون -شريكنا الاستراتيجي- والتي تمهد الطريق لاطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، وتشكل هذه المذكرة فرصة مثالية لنا للتأكد من جاهزية المصرية للاتصالات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس حيث نتطلع دائما أن نكون في الريادة وتقديم أحدث التقنيات لعملائنا، كذلك تهدف المذكرة لوضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير قدرات الشبكة استعدادًا لتكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته المتعددة".

وأكد البحيري أن تلك المذكرة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين وحرصهم الدائم على توفير أحدث تقنيات الاتصالات داخل السوق المصري، مضيفا أن إطلاق خدمات جديدة تحقق عائدا جيدا هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسنواصل الشراكة مع اريكسون لتحسين شبكاتنا وتقديم أفضل خدمة لعملائنا.

وقالت رافية إبراهيم، رئيسة اريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "يقوم مشغلو الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، على ضوء النمو الحاصل في البيانات الرئيسية ورقمنة القطاعات، بتحويل شبكاتهم استعدادًا لتكنولوجيا الجيل الخامس والتغييرات الديناميكية على مستوى السوق. ستساعد مذكرة التفاهم الشركة المصرية للاتصالات على التعامل بشكل سريع مع متطلبات العملاء المتغيرة عبر نشر الخدمات المبتكرة، إضافة إلى اكتشاف مجموعة متنوعة من الاستخدامات الجديدة التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس في العديد من القطاعات ".
loading...

ترشيحاتنا

سعد الدين الهلالي يثير جدلا.. وهيئة كبار العلماء تحسم المسألة: آيات المواريث لا تقبل الاجتهاد.. والمساواة بين المرأة والرجل في الميراث خيالات جامحة لا تستند إلى علم صحيح

أول فيديو لاقتحام السفن الأوكرانية المياه الإقليمية الروسية

جروس يخطط للتعاقد مع نجم فريق الجونة

كلام نهائي .. كارتيرون يرفض التدريب داخل مصر غير الأهلي

أحدهم عمل على جرار والآخر باع السلسلة لتسديد ديونه.. قصص مؤثرة في مسيرة نجوم كرة القدم

مصر تحصد 5 ألقاب بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى

استغرقت كتابته 6 أشهر ولحنه مبدع مصري.. حكاية السلام الوطنى السعودى هدية الملك فاروق لآل سعود

علي غزال على أعتاب النادي الأهلي عقب توجيه الشكر لناديه

مصطفى يونس: الأهلى ظلم كارتيرون.. وهذه رسالتى لمجلس المصرى

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

بعد قتل طالب لمعلمته بسببها..أبرز المعلومات عن لعبة بوبجي pubg

انتبه.. 6 أسباب وراء تغير اللسان للون الأبيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يحضران عرض ورد مسموم .. صور

فيديو

البترول: مؤسسات دولية مقبلة على الاستثمار في مصر ..فيديو
وزير الداخلية الإيطالي يهدم منزلا تملكه المافيا.. فيديو
معتز الدمرداش يعلن رحيله عن برنامج آخر النهار..فيديو
ناقد رياضى يكشف اسم نادى يحظى بشعبية أكبر من الأهلى والزمالك فى مصر.. فيديو
مذيعان يظهران بتيشيرت الأهلى والزمالك على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟