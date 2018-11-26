المصرية للاتصالات WE وإريكسون توقعان مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات الجيل الخامس

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة اريكسون، تهدف للتعاون بين الجانبين لتطوير واختبار حالات الاستخدام الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وإجراء أول تجربة حية لتشغيل شبكة الجيل الخامس في مصر.



جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته 22، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وماتياس يوهانسون رئيس اريكسون مصر والسعودية، وعدد من قيادات الشركتين.



وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الجانبين والتركيز على تطوير الشبكة، وسيناريوهات الانتشار فضلا عن تقييم حالات الاستخدام المناسب لتقنية الجيل الخامس في السوق المصري، وتعد تلك المذكرة خطوة هامة للمصرية للاتصالات نحو استراتيجيتها للتحول الرقمي، خاصة أن الشركة تمتلك بالفعل حزمة من الحلول والخدمات الاساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس بأحدث التقنيات العالمية بالشراكة مع شركة اريكسون.



وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE قائلًا:" سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركة اريكسون -شريكنا الاستراتيجي- والتي تمهد الطريق لاطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، وتشكل هذه المذكرة فرصة مثالية لنا للتأكد من جاهزية المصرية للاتصالات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس حيث نتطلع دائما أن نكون في الريادة وتقديم أحدث التقنيات لعملائنا، كذلك تهدف المذكرة لوضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير قدرات الشبكة استعدادًا لتكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته المتعددة".



وأكد البحيري أن تلك المذكرة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين وحرصهم الدائم على توفير أحدث تقنيات الاتصالات داخل السوق المصري، مضيفا أن إطلاق خدمات جديدة تحقق عائدا جيدا هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسنواصل الشراكة مع اريكسون لتحسين شبكاتنا وتقديم أفضل خدمة لعملائنا.



وقالت رافية إبراهيم، رئيسة اريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "يقوم مشغلو الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، على ضوء النمو الحاصل في البيانات الرئيسية ورقمنة القطاعات، بتحويل شبكاتهم استعدادًا لتكنولوجيا الجيل الخامس والتغييرات الديناميكية على مستوى السوق. ستساعد مذكرة التفاهم الشركة المصرية للاتصالات على التعامل بشكل سريع مع متطلبات العملاء المتغيرة عبر نشر الخدمات المبتكرة، إضافة إلى اكتشاف مجموعة متنوعة من الاستخدامات الجديدة التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس في العديد من القطاعات ".

