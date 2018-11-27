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محافظات

إلغاء ترخيص10 صيدليات لمخالفتها أحكام القانون بالشرقية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا بإلغاء تراخيص ١٠ صيدليات بمراكز " ديرب نجم -أبوكبير- الإبراهيمية - فاقوس – القرين" لمخالفتها ﻷحكام القانون رقم ١٢٧ / ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاتها طبقا لنص المادة ١٤ .

كان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرار بإلغاء تراخيص ١٠ صيدليات بمختلف مراكز المحافظة .

وعلي الفور أشر المحافظ بالموافقة حفاظًا على صحة المواطنين وتنفيذًا ﻷحكام القانون المنظمة في هذا الشأن مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.
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