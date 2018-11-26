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فن

حفيدة محمود حميدة عن فيلم جده ووالده: وحش

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
أحمد البهى - محمد نبيل - شروق إبراهيم
في لقطة طريفه علي المسرح ابدي حفيد الفنان محمود حميدة منتج وبطل فيلم ورد مسموم ، والذي عرض على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" عدم إعجابه بالعمل.

حيث صعد علي المسرح برفقة جده الفنان محمود حميدة ووالده مخرج وكاتب العمل أحمد إسماعيل ، وعلق قائلا: "الفيلم وحش".

وحرص على حضور العرض عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين والمخرجة ساندرا نشأت، وأحمد الفيشاوي وزوجته وبوسي شلبي والفنان محمود حميدة أحد أبطال الفيلم .

العمل شهد إقبالا جماهيريا ملحوظًا، وقد نفدت تذاكره قبل عرضه بأكثر من 24 ساعة ويقوم بالبطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، وسبق العرض سجادة حمراء بحضور الأبطال.
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