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رياضة

ميدو: أزمة الأهلى فى اللاعب رقم 8 وحسام غالي الأعظم في تاريخ مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
مريم صليب
علق نجم الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر على أداء الأهلي بعد التراجع خلال الفترة الأخيرة.

وكتب ميدو: "واحدة من أهم المشاكل اللي قابلت الأهلي إن مافيش نمرة ٨ جامد يلاعب الفرقة من تحت...

وأضاف: "مفيش حسام غالي أعظم اللاعيبه اللي جات في تاريخ مصر في الحتة دي رضا عبد العال والعجوز وفاروق جعفر.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيلتقي غدا بنادي المقاولون العرب في السابعة مساءا.
ميدو: أزمة الأهلى فى اللاعب رقم 8 وحسام غالي الأعظم في تاريخ مصر
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