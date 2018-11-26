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تعليم

صقر: وزير التعليم العالي كلف رؤساء الجامعات بدعم الاتحادات الطلابية ..فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال مصطفى صقر، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد في اجتماعه مع رؤساء ونواب اتحادات طلاب الجامعات، على أن مؤسسة الرئاسة حريصة على دعم الاتحادات الطلابية بشكل كبير.

وأضاف "صقر"، خلال استضافته بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد» أن وزير التعليم العالي، كلف رؤساء الجامعات بدعم طلاب الاتحاد في اقتراحاتهم، والأنشطة الراغبين في تنفيذها، على أن يكون هناك تواصل دوري ومباشر بين اتحاد الطلاب ورئيس الجامعة.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، يزيل أي إجراءات روتينية يمكن أن تعطل نشاطهم، مشيرا إلى أنه كان نائبا لرئيس اتحاد الجامعة بالعام الماضي، قائلا: "رئيس الجامعة بينفذ مطالب اتحاد الطلاب بالتليفون"، ويوجه الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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