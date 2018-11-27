كريم قاسم في حوار لـ صدى البلد: لم أتوقع مشاركة فيلمي ليل خارجي بمهرجان القاهرة السينمائي.. نفسي أمثل حتى عمر الـ70 والنجومية آخر همي.. ونجاح أوقات فراغ كان سلاحا ذا حدين

كريم قاسم:

أفكر في خوض تجربة الإخراج بعد دراستي في أمريكا

مخرج "ليل خارجي" ساعدني في السيطرة على شخصيتي في الفيلم

لم تكن الوسامة أو خفة الظل والعفوية سببا في شهرته ونجاحه، بل لعبت موهبته وأداؤه التمثيلي الذي ينتمي لمدرسة الواقعية دورًا بارزا بوجود اسم النجم الشاب كريم قاسم في أعمال سينمائية ودرامية مهمة."خطواتي الفنية محسوبة ولا أسعى وراء الانتشار والشهرة".. بهذه الكلمات تحدث كريم قاسم عن مشواره الفني وأهم خططه المستقبلية في حوار لـ"صدى البلد"، بعد عرض فيلمه "ليل خارجي" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وهو الفيلم المصري والعربي الوحيد المشارك في المسابقة الدولية.أكد قاسم أن فيلم "ليل خارجي" نجح في تحقيق المعادلة الصعبة من حيث تكامل عناصره ليكون فيلمًا يعرض بالمهرجانات السينمائية، وأيضا فيلم تجاري وهو أمر صعب تحقيقه، لافتا إلى أن أهم العوامل التي تجذبه أي عمل سينمائي هو اسم المخرج والفيلم والسيناريو.وقال: "أحببت الفيلم كثيرًا وكنت متوقع مشاركته في مهرجانات دولية لأن مخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد سبق وشارك في عدة مهرجانات ولكن كانت المفاجأة لي هو اختياره ليكون الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة".وأضاف أنه سبق تصوير الفيلم العديد من البروفات والتحضيرات، مشيرا إلى أن مخرج الفيلم أعطاه مساحة كبيرة للدور وذلك بعدم التزامه بالسيناريو وإضافة إفيهات عفوية خلال التصوير، لذلك تمكن من امتلاك الشخصية والسيطرة عليها وكأنه "ملك الشخصية".وأوضح أنه واجه صعوبات خلال التحضير لدوره في فيلم "ليل خارجي" لأنه ينتمي لنوعية أدوار السهل الممتنع، مشيرا إلى أنه تطرق لتفاصيل الشخصية وأسباب معاناتها ورفضها للواقع لأن خلال أحداث الفيلم البطل لا يرضى أن يصبح مخرج إعلانات وهو يشعر أن قيمته الفنية أهم من ذلك.وعن تفكيره في خوض تجربة الإخراج بعد تجسيده لدور مخرج في فيلمه "ليل خارجي"، أوضح قاسم أنه يفكر في خوض تجربة الإخراج، خاصة أنه درس الإخراج والمونتاج في إحدى الجامعات المهمة بالولايات المتحدة الأمريكية.وقال: "النجاح الذي حققته في بداية مشواري الفني بعد فيلم "أوقات فراغ" أضرني وأفادني وكان سلاحا ذا حدين في نفس الوقت، لأن النجاح السريع والكبير يضع على عاتقك مسئولية كبيرة تجاه جمهورك ويطلبون منك طوال الوقت أن تقدم أفضل ما لديك لتصبح على نفس المستوى".وأضاف أنه يهدف ليكون صاحب مشوار طويل ومهم في السينما وليس نجما قد تنتهي نجوميته بسرعة البرق مثلما حدث مع عدد من الممثلين، قائلا: "نفسي امثل لسن الـ70 زي نور الشريف وعادل إمام وأعمل تاريخ فني محترم".وعن التصنيف، أكد: "أنا ضد فكرة تصنيف ولا يوجد ما يسمى السينما المستقلة.. الفيلم اسمه فيلم".