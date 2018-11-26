وزير الثقافة لـ أفريقية النواب: حريصون على استرداد مخطوطات مصر من الخارج



وقالت إن الهيئة العامة للكتاب ستصدر سلسلة "أفريقيات" بشكل شهري، كما سيقوم قطاع الإنتاج الثقافي بتنظيم عدد من ورش العمل وأسبوع للأفلام المصرية في عدد من الدول الافريقية، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير برامج العمل والأنشطة داخل قصور الثقافة بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تفعيل العديد من الأنشطة للشباب والأطفال.

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، حرص الوزارة على استرداد المخطوطات المصرية المهربة إلى الخارج لأنها تمثل جانبا مهما من تاريخ الوطن، وقالت: إن مصر استردت مخطوطة كانت تُباع في مزاد في لندن منذ نحو شهرين، وسيتم الإعلان عن استرداد أخرى قريبًا.جاء خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، للاستماع إلى خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما في ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.وقالت الوزيرة: "فوجئنا منذ شهرين، بمخطوطة مصرية معروضة للبيع في مزاد بلندن وتحركنا في هدوء وبسرية تامة للحصول عليها، وتم استلامها بعد تقديم الأوراق التي تثبت ملكيتنا لها، وتم اكتشاف مخطوطة أخرى شرعنا بالفعل في إجراءات استردادها وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بها قريبا عقب الانتهاء من بعض الإجراءات".وأكدت عبدالدايم حرص الوزارة على الاهتمام بالبعد الإفريقي في برامجها، مشيرة إلي أنه سيتم تنظيم العديد من الأنشطة التي من شأنها تعزيز العلاقات بين مصر وأفريقيا وإعادة المكانة الثقافية لمصر في أفريقيا، ومنها، تنظيم الملتقي الدولي الرابع للشباب الإفريقي، استضافة عدد من الشباب الإفريقي في مهرجان النيل الدولي بأسوان وأبوسمبل، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني للقصور المتخصصة في أسوان.وأوضحت الوزيرة أن أفريقيا ستكون ضيف الشرف في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء بقلعة صلاح الدين، وبينالي القاهرة الدولي مشيرة إلى مشاركة عدد من الشباب الأفريقي في ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، وملتقي القاهرة الدولي للخط العربي، فضلا عن تنظيم مهرجان السيرك المصري الأفريقي.وأضافت عبدالدايم أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القيصرية سيشهد مشاركة أفريقية، فضلا عن تنظيم المهرجان الأول للطفل الأفريقي، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات الموسيقي والمسرح والسينما، مؤكدة أنه سيتم عمل مبادرة لتخصيص ٧ منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لدول القارة الأفريقية، كما سيتم عمل موسوعة عن تاريخ أفريقيا، كما ستكون دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠٢٠.وأشارت إلى تنظيم المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة لمناقشة التنمية المستدامة في أفريقيا، والرواية الأفريقية في عصر المعلومات، بالإضافة إلي تنظيم مسابقة إبداعات الشباب في أفريقيا.