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مصر والسعودية .. علاقات ثنائية وصلت إلى مرحلة التوأمة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
محمد القاضي
أذاعت فضائية "تن"، تقريرا تحت عنوان "مصر والسعودية.. علاقات ثنائية تتخطى مرحلة التقارب إلى التوأمة في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا".

أوضح التقرير أن العلاقة بين مصر والسعودية اتسمت بالأخوة منذ بدايتها، وتطورت بالرغم من التحديات لتتخطي العلاقات الثنائية بين البلدين إلي توأمة حقيقية في الرؤى والمواقف في مختلف القضايا والموضوعات.

وأبرز التقرير أن مصر والسعودية درعا الأمة في وجه مخططات الفوضي والانقسام، لافتا إلي أن العلاقة بين مصر والسعودية ترجع إلي عام 1926 عقب توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، حيث أيدت المملكة السعودية مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية.
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