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محافظات

الانتهاء من استعدادات حملة ١٠٠ مليون صحة بالبحر الأحمر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:57 م
اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال المجلس التنفيذى اليوم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتنفيذ حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة بالبحر الأحمر لمكافحة فيرس سى لإطلاقها فى الأول من ديسمبر وحتى الثانى عشر من فبراير القادم بجميع مدن المحافظة.

أوضح عبدالله أنه تم تجهيز وتدريب ٩٠ مجموعة الطبية وتجهيز ٢٤ مقرا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات و١٠ مقرات متحركة بالإضافة إلى قوافل تجوب عدد من المناطق المختلفة للوصول إلى جميع المواطنين بالمحافظة .

كما أشار أنه تم توفير أحدث جهاز PCR بقيمة ٢ مليون جنيه ليتم إجراء تحليل العينات لأول مرة بالمحافظة بدلا من نقلها للقاهرة ، كما وجه بعمل حصر دقيق المواطنين يشمل الأهالى والمقيمين بالمحافظة ، وعمل مركز عمليات دائم بالمديرية خلال فترة الحملة.

وأضاف الدكتور تامر مدير الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن الحملة تقوم بالكشف المبكر على مرض فيرس سى والسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر الكتلة تبدأ من عمر ١٨ عاما ، ويقدم الكشف بالمجان من خلال الرقم القومى ورقم الهاتف لإبلاغ النتائج وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء جميع الايام شاملة يوم الجمعة، مشيرا أنه يتم تحويل الحالات لمراكز العلاج بالمستشفيات العامة فى حالة ما ثبتت النتائج وجود أى من الأمراض السابق ذكرها .

كما اكد أن المحافظة قامت بتوفير ٥٠تابلت ليتم تسجيل بيانات المواطنين وانشاء ملف خاص لكل مواطن بوزارة الصحة يشمل على كافة النتائج لتكوين قاعدة بيانات مستقبلية ،وايضا توفير ١٤ خط ارضى لمساعدة مجموعات العمل بالوحدات لتوفير الانترنت لأول مرة على مستوى الجمهورية ، ولتخفيف العبء على المواطنين سيتم سحب العينات بالمستشفى بكل مدينة دون الحاجة للسفر .

وأكد عبدالله أن هذه الحملة تعد من أهم الحملات الصحية التى أطلقت فى مصر موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاطلاقها للقضاء على الأمراض المزمنة والحفاظ على شعبها ، موجها بزيادة النشر والتوعية بالجملة وحث المواطنين على إجراء الكشف وأن يقوم أئمة المساجد بصلاة الجمعة بالتنويه عنها لتحقيق الهدف منها بالحفاظ على سلامة وصحة المصريين.
الانتهاء من استعدادات حملة ١٠٠ مليون صحة بالبحر الأحمر
الانتهاء من استعدادات حملة ١٠٠ مليون صحة بالبحر الأحمر
الانتهاء من استعدادات حملة ١٠٠ مليون صحة بالبحر الأحمر
الانتهاء من استعدادات حملة ١٠٠ مليون صحة بالبحر الأحمر
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