تزوير الأختام يهدر المال العام للدولة.. برلماني: التزوير مفتاح الكوارث.. والنويشي يطالب بتشديد الرقابة على عمليات تصنيع الأختام

ممتاز الدسوقى: تزوير أختام المسؤولين مفتاح الكوارث ولابد من تشديد العقوبة

بدوي النويشى: بتشديد المراقبة على عمليات صناعة الاختام

محمد العتمانى: تزوير أختام المسئولين يربك الأمن والسلم العام





فى إطار سعى المسئولين لمحاربة الفساد الذى يهدد أمن وسلامة الدولة تقدم النائب ممتاز الدسوقي بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تشديد العقوبة على تزوير أختام المسؤولين التي أصبحت وسيلة يستخدمها كثير من الخارجين عن القانون فى وقائع السرقة والاستيلاء على المال العام.





وأوضح أن هناك كثيرا من الورش المتخصصة في صناعة الأختام على جميع أشكالها، يقصدها المواطنون من كل صوب وحدب بحثًا عن حل سريع ينقذهم من رحلة العذاب الطويلة داخل الجهات الحكومية، وآملًا في الحصول على ختم على قرار علاج بمستشفى ما أو الالتحاق بمدرسة أو جامعة بعد ما امتهن الكثير تقليد أختام الوزارات المختلفة والمصالح الحكومية دون أي رقابة عليهم من قبل المسؤولين.





وأكد النائب على ضرورة شن حملات دهم وتفتيش لعدد من المكاتب والمنشآت والمؤسسات بعد إثارة قضية مئات الوظائف الوهمية و مخاطبة الجهات الرسمية لتحصيل الأموال عبر الأوراق المدموغة بأختام مزورة. بالإضافة إلى توقيع أقصى وأشد عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة مشيرا إلى أن تزوير الأختام الرسمية لها آثار وخيمة حيث تتسبب في أعمال التزوير فى الأوراق الرسمية وصرف أدوية مخدرة من المستشفيات الحكومية لبيعها لتجار المخدرات وتوزيع على الشباب ما يمثل كارثة على المواطنين.





ومن جانبه طالب النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وجود مراقبة دورية على عملية تصنيع الأختام والصكوك من قبل الجهات المسؤولة "مصلحة الصكوك والاختام"، ومداهمة الورش والمصانع التي تعمل على تزويرها بهدف التربح.





وأوضح النويشى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن لكل ختم يتبع مسئول رقم كودى معين ومع ظهور مزورى الأختام لجأت الدولة إلى إصدار كتيب يتم إخطار المسئولين بها لـ إيضاح الإجراءات الخاصة بالاختام وصناعتها لتفادي عمليات التزوير إضافة إلى التأكيد علي ان يوقع كل مسئول علي مستند بإسمة واضحا.





وفى ذات السياق،قال النائب محمد العتمانى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تزوير أختام المسئولين والمستندات الرسمية من قبل الخارجين علىالقانون للسرقة والاستيلاء على المال العام يحدث ارباك للأمن والسلم العام.





وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس بالبرلمان خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة أن يقوم كل مسئول بـ الذاهب بنفسة لصناعة الختم الخاص به فى المصانع أو الورش المخصصة لصناعة الأختام.



