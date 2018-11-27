ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

تزوير الأختام يهدر المال العام للدولة.. برلماني: التزوير مفتاح الكوارث.. والنويشي يطالب بتشديد الرقابة على عمليات تصنيع الأختام

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
  • ممتاز الدسوقى: تزوير أختام المسؤولين مفتاح الكوارث ولابد من تشديد العقوبة
  • بدوي النويشى: بتشديد المراقبة على عمليات صناعة الاختام
  • محمد العتمانى: تزوير أختام المسئولين يربك الأمن والسلم العام 

فى إطار سعى المسئولين لمحاربة الفساد الذى يهدد أمن وسلامة الدولة تقدم النائب ممتاز الدسوقي بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تشديد العقوبة على تزوير أختام المسؤولين التي أصبحت وسيلة يستخدمها كثير من الخارجين عن القانون فى وقائع السرقة والاستيلاء على المال العام. 

وأوضح أن هناك كثيرا من الورش المتخصصة في صناعة الأختام على جميع أشكالها، يقصدها المواطنون من كل صوب وحدب بحثًا عن حل سريع ينقذهم من رحلة العذاب الطويلة داخل الجهات الحكومية، وآملًا في الحصول على ختم على قرار علاج بمستشفى ما أو الالتحاق بمدرسة أو جامعة بعد ما امتهن الكثير تقليد أختام الوزارات المختلفة والمصالح الحكومية دون أي رقابة عليهم من قبل المسؤولين.

وأكد النائب على ضرورة شن حملات دهم وتفتيش لعدد من المكاتب والمنشآت والمؤسسات بعد إثارة قضية مئات الوظائف الوهمية و مخاطبة الجهات الرسمية لتحصيل الأموال عبر الأوراق المدموغة بأختام مزورة. بالإضافة إلى توقيع أقصى وأشد عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة مشيرا إلى أن تزوير الأختام الرسمية لها آثار وخيمة حيث تتسبب في أعمال التزوير فى الأوراق الرسمية وصرف أدوية مخدرة من المستشفيات الحكومية لبيعها لتجار المخدرات وتوزيع على الشباب ما يمثل كارثة على المواطنين.

ومن جانبه طالب النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وجود مراقبة دورية على عملية تصنيع الأختام والصكوك من قبل الجهات المسؤولة "مصلحة الصكوك والاختام"، ومداهمة الورش والمصانع التي تعمل على تزويرها بهدف التربح. 

وأوضح النويشى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن لكل ختم يتبع مسئول رقم كودى معين ومع ظهور مزورى الأختام لجأت الدولة إلى إصدار كتيب يتم إخطار المسئولين بها لـ إيضاح الإجراءات الخاصة بالاختام وصناعتها لتفادي عمليات التزوير إضافة إلى التأكيد علي ان يوقع كل مسئول علي مستند بإسمة واضحا. 

وفى ذات السياق،قال النائب محمد العتمانى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تزوير أختام المسئولين والمستندات الرسمية من قبل الخارجين علىالقانون للسرقة والاستيلاء على المال العام يحدث ارباك للأمن والسلم العام.

وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس بالبرلمان خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة أن يقوم كل مسئول بـ الذاهب بنفسة لصناعة الختم الخاص به فى المصانع أو الورش المخصصة لصناعة الأختام.

وطالب "العتمانى" الجهات المسؤولة بضرورة ملاحقة المصانع و الورش التي تقوم بتزوير الأختام بهدف التربح وتغليظ العقوبات عليها بأقصى ما يمكن.
loading...

ترشيحاتنا

أبرزها اعتراض إسرئيل.. 6 معلومات عن جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية

ناسا: نيزك ضعف حجم ساعة بيج بن سيصطدم بالأرض بقوة قنبلة نووية عام 2023

Finances of Football: الأهلي الأول إفريقيا في الأملاك والقيمة التسويقية للاعبين

السفارة السعودية: وصول محمد بن سلمان إلى القاهرة فى ثالث محطاته الخارجية.. صور

بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو

مواطن من زفتى محكوم عليه بالسجن 96 عاما بسبب شراء أجهزة كهربائية ..فيديو

والدة بسملة ضحية التنمر تكشف تفاصيل الواقعة

رفض الحديث مع صحفي إسرائيلي.. طبيب سعودي: مصر والمملكة عينان في رأس واحدة

ترامب يوجه ضربة قاضية لرئيس وزراء بريطانيا

الموت بكبرياء .. صور مأساوية لحظة احتضار أسدين بعد تسميمهما

دينا الشربيني تكشف كواليس حياتها الشخصية مع صاحبة السعادة.. فيديو

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

القومي للسكان: عدد الأطفال الذين يولدون سنويا في مصر يضاهي مجموع دول مجاورة.. فيديو
أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟