وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد احتفالية المدرسة المصرية اليابانية بالمولد النبوي الشريف

حضر محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم احتفالية المدرسة المصرية اليابانية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية مشاركة أولياء أمور التلاميذ الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.



بدأ الحفل بآيات قرانية وفقرات غنائية دينية ووطنية قام من خلالها تلاميذ المدرسة بعرض مواهبهم وسط فرحة أولياء الأمور ثم قدم محمود عبد العال مدير المدرسة الشكر لو كيل وزارة التربية والتعليم ألقى عقل كلمة لأولياء الأمور تحدث عقل خلالها عن و المنظومة الجديدة للتعليم التي من ثمارها إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالطور تناول نبذة عن المنظومة وأهدافها مضيفا أن نظام التعليم الجديد يركز على المتعلم والتعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان ، موضحا أن السنوات الخمس من نظام التعليم الجديد ليس بها امتحانات ولكنها قائمة على بناء الشخصية .



وتابع أننا في المنظومة الجديدة مهتمون بتغيير ثقافة المجتمع والأسرة المصرية ليكون اهتمامها حصول الأبناء على المعرفة وليس الحصول على الدرجات فقط وما يتبع ذلك من طرق التدريس لينتقل دور المعلم من التلقين لدور الميسر والموجه والمرشد مما يؤدي لتحفيز التفكير النقدي وبناء الشخصية لدى الطفل .



وأكد أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا على أرض الواقع لتطبيق نظام التعليم الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مطالبا أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة لما فيه نفع أبنائهم ومستقبلهم واصفا هذا التعاون بالمهمة الوطنية .



ووصف التعليم الذي يعتمد على الدروس الخصوصية بالتعليم المزور لأن إعطاء شهادة للطالب بنجاحه دون فهمه محتوى المناهج يجعلنا أمام ورقة مزورة موضحا أن الطلاب في بعض الكليات لو اجتازوا الامتحانات مرة أخرى في دول أخرى لن يتعدى مجموعهم 40% وليس 90 % .