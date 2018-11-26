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فن

الرحلة يفوز بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية بلوس أنجلوس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
محمد نبيـل
فاز فيلم الرحلة للمخرج العراقي محمد الدراجي بجائزة أفضل ممثلة لبطلته زهراء غندور في الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية بلوس أنجلوس، لتكون الجائزة الدولية الثامنة في رصيد الفيلم، والمرة الثالثة التي تنال فيها البطلة جائزة عن دورها في الفيلم.

المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية يهدف إلى عرض مجموعة من أفضل الأفلام الآسيوية من 50 دولة حول القارة، ويُقام سنويًا في مدينة لوس أنجلوس، حيث يعمل على تقوية الصلات بين السينما الآسيوية وصناعة السينما في هوليوود.

كانت وزارة الثقافة العراقية قد أعلنت عن تمثيل الفيلم للعراق في جوائز الأوسكار 2019 في فئة أفضل فيلم أجنبي، ومؤخرًا حصل الفيلم على جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثلة لبطلته زهراء غندور، من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد تنويه خاص من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر، وضمن منافسته في مهرجان مسقط السينمائي الدولي فاز الفيلم بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة، كما حصل أيضًا على جائزة لجنة التحكيم في عرضه الأول بمصر بـمهرجان شرم الشيخ السينمائي. بالإضافة لجائزتين من مهرجان السينما العربية بباريس وهما الجائزة الكبرى لـمعهد العالم العربي لفيلم الرحلة للمخرج محمد الدراجي وجائزة أفضل ممثلة لـزهراء الغندور.

وشارك في أكثر من 10 مهرجانات دولية حول العالم، حيث كانت آخر مشاركاته في في الدورة الـ 23 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ومهرجاني أيام فلسطين السينمائية و الفيلم العربي زيورخ. وكان الفيلم قد حظى بعرضٍ عالمي أول بمسابقة المهر الطويل بالدورة الـ 14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما نافس في المسابقات الرسمية بمهرجانات لندن السينمائي الدولي وتورونتو السينمائي الدولي وبوسان السينمائي الدولي، وجاء عرضه الأول بالولايات المتحدة الأميركية في مهرجان ميامي السينمائي، كما عرض في أيام القاهرة السينمائية، وانطلق تجاريًا في دور العرض الأردنية والإماراتية منذ بداية شهر نوفمبر.
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