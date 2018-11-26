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حوادث

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:04 م
الطفل مع امه
الطفل مع امه
أحمد مهدي - مصطفي الرماح
"طفل 3 سنين للبيع مقابل 60 ألف جنيه والعرض غير قابل للتفاوض، للجادين الاتصال علي رقم 000".. إعلان علي "فيس بوك"، كان بداية جريمة خطف الذي ارتكبها حارس عقار بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

خليل البواب

خليل، شاب لم يكمل عامه الثلاثين، ويقيم بمحافظة البحيرة، انتقل صوب محافظة الإسكندرية بحثًا عن عمل يدر له المال، حتى عثر على وظيفة حارس عقار بمنطقة العصافرة قبلي، إلا أن الوظيفة لم تشبع رغباته، وظلت الضائقة المالية تطارده، إلي أن تملكته هواجس الشيطان من تفكيره ليسلك طريقًا آخر يدر له المال بصورة سريعة.

الطفل ياسين

فى العقار الذي يحرسه خليل، كانت تقطن شيرين، وكان يلاحظ عدم اهتمامها بأطفالها وإهمالها الدائم لهم في رعايتهم، وتركها لهم لفترات طويلة، حتى استقر في وجدانه، وهيأ له شيطانه، تنفيذ مراده بخطف الطفل والاستفادة منه بطلب فدية أو بيعه، وظلت الفكرة تراوده ساعات بل أيامًا، حتي نصب هداه شيطانه إلى الجريمة.

كشف طبيب

وما أن حانت ساعة الجريمة، ودقت طبول الشيطان في أذن خليل، جاءت شيرين وطلبت منه عناية نجليها أحمد 6 سنوات، وياسين 3 سنوات، حتي تذهب لأحد الأطباء بصحبة زوجها، وما أن غادرت الأم حتى أخفى خليل الطفل الصغير، وحين عادت أبلغها باختفائه حال لهوه فى الشارع.

60 ألف جنيه

استمر خليل في طريق الشيطان ولم يرجعه عنه شيء، حتى قام بتصوير الطفل ياسين، وعرض الصور علي "فيس بوك"، مشيرًا إلى الأشخاص الراغبة في تبني الأطفال، ووضع سعر 60 ألف جنيه مقابل بيعه، وأنهى خليل الصفقة حين قُوبل عرضه من شخص فى مدينة دمياط.

صاحب مخبز

علي الجانب الآخر، صاحب المخبز أحد مواطني مدينة دمياط وزوجته، ظلا يفكران في وسيلة لتبني طفل لعدم قدرة الزوج على الإنجاب، حتى عثرا على إعلان "خليل"، فقام بالاتفاق معه على شرائه بالمبلغ المطلوب، وقام بمقابلته، وتسليمه المبلغ والحصول علي الطفل.

فريق بحث

الأم وذهبت مسرعة إلى قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وقامت بالإبلاغ عن فقدان نجلها ياسين، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية، توصلت الجهود والتحقيق إلى قيام حارس العقار باختطاف الطفل.

اعترافات خليل 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف أمام الجهات الأمنية بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية، وما تلاحظ له من إهمال والدة الطفل فى رعايته وتركه لفترات طويلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة بيعه تحقيقًا للاستفادة المادية، فقام بتصوير الطفل وعرض صورته على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وما أن قوبل عرضه من أحد الأشخاص قام بتنفيذ مخططه واختطف الطفل لبيعه مقابل مبلغ 60 ألف جنيه إلى صاحب مخبز "مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط" وزوجته "ربة منزل" وأرشد عن المبلغ.

إعادة الطفل

وبتكثيف الجهود تم ضبط صاحب المخبز وزوجته بمواجهتهما أيدا ما ورد باعترافات المتهم، وأضاف صاحب المخبز أنه نظرًا لعدم قدرته على الإنجاب ورغبته وزوجته فى تبنى أحد الأطفال قام بالاتفاق مع المتهم على تنفيذ ذلك, أرشدا عن الطفل.

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور
حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور
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