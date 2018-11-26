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القليوبي: إقرار قانون 2014 كان سيضمن حق الدولة في ثرواتها المعدنية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:53 م
الدكتور جمال القليوبى
الدكتور جمال القليوبى
حمزة شعيب
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن مصر لم تكن تحصل على حقوقها من المستثمرين في مجال الثروة التعدينية خلال السنوات السابقة.

وأضاف "القليوبى" خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن "الحكومة كانت تحصل رسومًا هامشية، رغما استغلال المستثمرين كل مقدرات الدولة وبنيتها التحتية وأراضٍ ليقيموا عليها مشروعاتهم".

وشدد على ضرورة إقرار تشريعات تحمي مقدرات الدولة فيما يخص جميع الاستثمارات حتى تستفيد الدولة من ثرواتها.

وأردف: "القانون 198 لسنة 2014، الذي لم يُقَر من قِبل مجلس النواب في عام 2017 كان جيدًا للغاية"، و"كان هيجيب حق البلد في محاجرها وكل ما يختص بالثروة المعدنية".

وأكمل: "تبعًا للأعراف الدولية، هناك رسوم تفرضها الدولة على ما يتم من المنتج وإتاوة على استخدام البنية التحتية، وكانت الرسوم التي تفرضها الدولة لا تزيد عن 1.5% من المنتج".

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