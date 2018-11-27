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منوعات

فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
كريم جمال - عدسة/ ايهاب أشرف
أعلن شريف خالد رئيس مجموعة شركات فالكون فى فعاليات المعرض الدولي الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالاتCairo ICT، لتكنولوجيا الدفاع والأمن والسلامة، عن أحدث ابتكارات مجموعة فالكون فى تأمين الموانئ والمطارات، من خلال مشروع الشمول الرقمي الذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعتمد فكرة الابتكار على تأمين المطارات والموانئ المصرية المختلفة، بالتعاون بين الحكومة المصرية وفالكون لتوفير العنصر البشري، واقتصار الأمر على العمل أوتوماتيكيًا فقط، فى دقائق معدودة، ورصد أى مخالفات فى أقل من الثانية.

حيث يمكنك بكل بساطة الحصول على ميعاد المغادرة والوصول فى المطار فى 3 ثوان فقط، وإنهاء إجراءات السفر ذاتيًا، دون الحاجة إلى المرور على موظفي المطار كالمعتاد، والمرور عبر بوابات إلكترونية مخصصة، تصل بالمسافر لسلم الطائرة فى ثوانى معدودة.


وشهد جناح الشركة إقبالا كبيرا من مئات الزوار من مصر والدول المشاركة للاطلاع على أحدث الاجهزة التى شملها الجناح، حيث شاركت المجموعة بالعديد من الأجهزة العالمية قدمتها 11 شركة تابعة للمجموعة القابضة، وأهم الأجهزة التى تستخدم فى العديد من المجالات سواء كانت للحراسات أو للخدمات الرقمية عالية الجودة.

من جانبه أكد المهندس أحمد البستاوى، مدير عام شركة فالكون للأنظمة الفنية، أن جناح فالكون يضم أجهزة متخصصة فى الكشف عن بقايا الألغام أو المخدرات، إلى جانب أحدث أجهزة " أكس – راى" التى تستخدمها فالكون فى تأمين المطارات والجامعات الحكومية وعدد من الجامعات الخاصة، كما يشمل جهازا خاصا بالبصمات من خلال الوجه واليد التى تنفذه الشركات الألمانية الكبرى، وأيضا تستخدمه فالكون فى تأمين المطارات المصرية التى نقوم بتأمينها. 

وأضاف البستاوى، أن الجناح يضم احدث كاميرات المراقبة الدولية وخاصة الإيطالية، إلى جانب أجهزة «إكس راى» للكشف عن الحقائب والسيارات والأمتعة وبضائع النقل، وتقوم فالكون باستخدامها فى الموانئ المصرية التى تتولى تأمينها، كما يشمل الجناح لأول مرة فى مصر "موبتكس" وهى ماركة كاميرات مراقبة المانية الصنع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال افتتاح المعرض عن إطلاق «مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية في هذا المجال.
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
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