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أخبار العالم

المغرب يطالب الجزائر بالرد على مبادرة الملك محمد السادس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:01 م
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
حسام رضوان
طالبت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، اليوم، السلطات الجزائرية بالإعلان رسميا عن ردها على مبادرة الملك محمد السادس لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وذكره موقع "هسبريس" المغربي،أن المغرب يظل منفتحا ومتفائلا بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر ويجدد طلبه للسلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وأضاف أن البيان جاء عقب مباحثات بين ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، مع السفير الجزائري بالرباط.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد عدة مبادرات رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى 10 أيام، بقصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.

كان العاهل المغربي قد أعلنه مبادرته لإجراء حوار ثنائي مباشرمع الجزائر من دون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين واستئناف التعاون والتركيز على التحديات الإقليمية.



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