وزير البترول يشهد جلسة استراتيجية قطاع التعدين فى مصر غدا

يشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فاعليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين فى مصر غدا الثلاثاء بقاعة المنارة ضمن جلسات الدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية.



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمؤتمر المصاحب له، اليوم الاثنين وذلك بحضور لفيف من الوزراء العرب والمصريين.



وشارك الرئيس خلال الافتتاح كل من، المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وشارك أيضا محمد ابوالغيط أمين الجامعة العربية، والدكتور رضا عبدالعال رئيس مجلس النواب.



وحضر الافتتاح لفيف من الوزراء العرب، على رأسهم خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس عباس النقي، أمين عام منظمة أوابك، كما حضر رئيس ديوان عام الجمهورية، ورئيس الرقابة الإدارية.



وعلى صعيد الوزراء المشاركين تواجد كل من: اللواء محمد زكي، وزير الدفاع ، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، اللواء محمد العصار ، وزير الإنتاج الحربي ،الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ، محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وعمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة .