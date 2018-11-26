العليا للحج والعمرة: لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن رفع أسعار الحج للموسم الحالي

قال مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس قطاع الشركات السياحية في وزارة السياحة، إن غدًا، الثلاثاء، سيشهد اجتماعًا للجنة لمناقشة عدة مقترحات أبرزها ملف الحج.





وأكد "شلبى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مقترحات بزيادة أسعار برامج الحج ٥% للموسم الحالى ولكننا لم نبت أو ننظر إليها حتى الآن من قبل الجهة الإدارية "وزارة السياحة"، مؤكدًا أن أي مقترحات تقدم للجنة العليا للحج والعمرة يتم دراستها بعناية بما يخدم المواطن.





وحول آليات العمل الإلكترونى لوقف أى واقعة تزوير، أشار رئيس العليا للحج والعمرة، إلى وجود منظومة إلكترونية متكاملة، مؤكدًا عدم تواجد مراجعة لأى جوازات فى الإدارة العامة للسياحة الدينية، وتتم عبر منافذها وتعرض بالقنصلية السعودية للحصول على التأشيرة.