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برلمان

نشاط مكثف لأفريقية البرلمان.. غدًا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:11 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشون الأفريقية بالبرلمان
فريدة محمد
تعقد لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، صباح غد الثلاثاء، عدة لقاءات، حيث تلتقي اللجنة مع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، لعرض دور الجامعة في إرساء الهوية الأفريقية.

كما تلتقي اللجنة مع سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، فوسى مافيمبيلا.

تجتمع اللجنة كذلك مع السفير الدكتور محمدو لبرنغ - سفير جمهورية الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة.
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