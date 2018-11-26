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أستاذ طاقة: 97% نسبة مشاركة الاستثمارات الأجنبية في بناء المحاجر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:11 م
الدكتور جمال القليوبى
الدكتور جمال القليوبى
حمزة شعيب
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة لديها رؤية تشريعية لتيسير الاستثمار فى الثروات المعدنية، مشيرًا إلى أن المادة 198 لسنة 2014 عادت بحق الدولة للانتفاع من الثروة المعدنية.

وأضاف "القليوبي"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، "مصر دولة قديمة في استخدام الثروة المعدنية وذلك منذ عام 1952، والمادة 66 لسنة 1953 كانت تشمل كيفية استغلال المحاجر والملاحات وكل ما يخص الثروة التعدينية الموجودة على الخريطة الصحراوية، وكيفية التعامل معها إما بشراكة محلية-محلية، أو شراكة محلية- عالمية". 

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في بناء المناجم على الاستثمارات الأجنبية بنسب تتراوح بين 95% إلى 97%، بينما الاستثمارات المحلية ركزت على بناء المحاجر والملاحات في المحافظات. 

ولفت إلى أن ملف المحاجر من ضمن الملفات القوية، التي تركز عليها الحكومة من أجل بناء منطقة تصنيعية لكل محافظة، حيث يُجرى التركيز على جزء من شمال وجنوب صعيد مصر، وجزء من المنطقة الشرقية الشمالية "سيناء". 

وتابع: أنه يتم التركيز على صناعة الأسمنت والسيراميك، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الصناعات الأخرى، حيث تريد القيادة السياسية أن تنجز مشروعًا قوميًا كبيرًا وهو مشروع المثلث الذهبي. 

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