ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قطر تتحدى ترامب بسبب إيران

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:09 م
ترامب وأمير قطر
ترامب وأمير قطر
رشا عبدالوهاب
تحدت قطر العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، حيث قررت زيادة الرحلات الجوية إلى إيران.

وتقاربت الدوحة مع طهران بشكل أكبر بعد مقاطعة دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقتها قطر في 5 يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب.

وستضيف الخطوط القطرية رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران وإضافة 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير الماضي. كما ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان: "تمثل هذه الرحلات دليلا آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران، فضلا عن توسيع شبكتنا في هذا السوق المزدهر".

وكانت شركات الطيران الأوروبية وعلى رأسهما الفرنسية والبريطانية، قد أوقفت رحلاتها إلى طهران التزاما بالعقوبات.

وأعلنت واشنطن في الخامس من نوفمبر الحالي عن سلسلة من العقوبات تستهدف البنوك الإيرانية وقطاعي البترول والشحن وخطوط الطيران الوطنية و 200 شخص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وتهدف العقوبات إلى إجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية، وتعليق برنامج الصواريخ الباليستية والتضييق على تدخلاتها الموتّرة للأوضاع في الشرق الأوسط.
loading...

ترشيحاتنا

علي غزال على أعتاب النادي الأهلي عقب توجيه الشكر لناديه

سعر صادم لفستان نانسي عجرم في دبي.. صور

هل الدوخة إنذار للموت المبكر؟ اعرف الحقيقة

احتفالية رائعة من رواد التواصل في استقبال ولي عهد السعودية بمصر.. صور

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلا رضيعا من موت محقق على شريط القطار

الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الخالية في البرلمان.. مستندات

الصحف التونسية تكشف حقيقة قرب تعاقد الاهلي مع رينادر لقيادة الفريق

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

رئيس الوزراء يطمئن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

حرس الحدود يكتسح وادي دجلة برباعية بالدوري الممتاز ..فيديو

استغرقت كتابته 6 أشهر ولحنه مبدع مصري.. حكاية السلام الوطنى السعودى هدية الملك فاروق لآل سعود

أقوى استفزاز تركي في البحر المتوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يحضران عرض ورد مسموم .. صور

فيديو

البترول: مؤسسات دولية مقبلة على الاستثمار في مصر ..فيديو
وزير الداخلية الإيطالي يهدم منزلا تملكه المافيا.. فيديو
معتز الدمرداش يعلن رحيله عن برنامج آخر النهار..فيديو
ناقد رياضى يكشف اسم نادى يحظى بشعبية أكبر من الأهلى والزمالك فى مصر.. فيديو
مذيعان يظهران بتيشيرت الأهلى والزمالك على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟