قطر تتحدى ترامب بسبب إيران

تحدت قطر العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، حيث قررت زيادة الرحلات الجوية إلى إيران.



وتقاربت الدوحة مع طهران بشكل أكبر بعد مقاطعة دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقتها قطر في 5 يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب.



وستضيف الخطوط القطرية رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران وإضافة 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير الماضي. كما ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.



وأكد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان: "تمثل هذه الرحلات دليلا آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران، فضلا عن توسيع شبكتنا في هذا السوق المزدهر".



وكانت شركات الطيران الأوروبية وعلى رأسهما الفرنسية والبريطانية، قد أوقفت رحلاتها إلى طهران التزاما بالعقوبات.



وأعلنت واشنطن في الخامس من نوفمبر الحالي عن سلسلة من العقوبات تستهدف البنوك الإيرانية وقطاعي البترول والشحن وخطوط الطيران الوطنية و 200 شخص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.



وتهدف العقوبات إلى إجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية، وتعليق برنامج الصواريخ الباليستية والتضييق على تدخلاتها الموتّرة للأوضاع في الشرق الأوسط.