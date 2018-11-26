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أخبار البلد

المتحدة لحقوق الإنسان تلتقى مدير عام وزارة الصحة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
أماني نوار
التقت اليوم المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بمدير عام وزارة الصحة عبدالمقصود محمد بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تهم صحة المواطن وذلك تلبية لدعوة الرئيس السيسي لمبادرة ١٠٠ صحة والتي تبدأ ببناء الإنسان. 

ورحب عبدالمقصود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطنين كما اقترح محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان عمل مشترك مع الوزارة بحملة "صحتك تهمنا "تجوب صعيد مصر لتحديد النسل والتوعية الصحية وزيادة الثقافة والحد من الزوج المبكر للقاصرات.

وقالت أمين عام لجنة الصحة بالمنظمة أشجان أبو الخير نسعى لتحقيق أهداف المنظمة للتواصل مع المواطنين وتوصيل المساعدات للمرأة في المجتمع .
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