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150 استشاريا يناقشون في مصر آخر ما توصل إليه طب الحروق.. 11 ديسمبر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يناقش ١٥٠ استشاريا تجميل آخر ما توصل إليه طب الحروق في مؤتمر "جلفار" الذي يعقد ١١ ديسمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.

يستعرض المؤتمر آخر ما توصل إليه طب وجراحة التجميل والحروق، بحضور أهم ١٥٠ استشاريًا وجراحًا في مصر.

ومن المقرر الإعلان عن تدشين عددا من المبادرات، منها برنامجًا لمنح الطلبة المصريين للدراسة في الصين، إلي جانب تدشين برنامج الرعاية الصحية الخيري "كل امرأة وكل طفل" بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما يقوم وفد الأطباء بزيارة الي مستشفي قصر العيني القديم، ثم مستشفي احمد ماهر التعليمي ومستشفي سيد جلال ١٢ ديسمبر المقبل.
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