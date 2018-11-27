150 استشاريا يناقشون في مصر آخر ما توصل إليه طب الحروق.. 11 ديسمبر

يناقش ١٥٠ استشاريا تجميل آخر ما توصل إليه طب الحروق في مؤتمر "جلفار" الذي يعقد ١١ ديسمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.





يستعرض المؤتمر آخر ما توصل إليه طب وجراحة التجميل والحروق، بحضور أهم ١٥٠ استشاريًا وجراحًا في مصر.





ومن المقرر الإعلان عن تدشين عددا من المبادرات، منها برنامجًا لمنح الطلبة المصريين للدراسة في الصين، إلي جانب تدشين برنامج الرعاية الصحية الخيري "كل امرأة وكل طفل" بالتعاون مع الأمم المتحدة.



