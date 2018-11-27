تعرفي على الحالات التي تحتاج إلى طربوش الأسنان

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان عضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا إن هناك طرقا عديدة لعلاج مشكلات الأسنان وتجميلها لكن لكل حالة علاجا خاصا بها يحدده الطبيب ويعتبر الطربوش من أشهر الوسائل لعلاج مشكلات الأسنان المختلفة وأبرزها.



وأوضح أن أكثر الحالات التي تستخدم تقنية الطربوش في حالة تعرض الأسنان لحشو عصب مع وجود فتحة كبيرة بها وفي حالة استبدال حشو الأسنان القديم وفي حالة المرضى الذين يعانون الجز على الأسنان فيتسبب ذلك في تآكل الأسنان وكسرها وبالتالي تحتاج لعمل طربوش وتغيير شكل الأسنان كنوع من التجميل وغيرها من الحالات التي يحددها الطبيب بطبيعة الحالة.



وأشار إلى أن التاج أو الطربوش عبارة عن استعاضة للجزء العلوي من السن، حيث يستعمل أطباء الأسنان التيجان في استعاضة الأجزاء المسوسة والمتشققة أو المكسورة من الأسنان والجسور أو الكباري عبارة عن سنتين صناعيتين أو أكثر تصنع عادة من سبيكة معدنية مغطاة بالبورسلين وتستخدم في ملء الفراغات التي بالفم التي خلفتها لأسنان المخلوعة.



وأضاف أن عمليات زرع الأسنان تعد من طرق استعاضة ما فقد من الأسنان عن طريق تثبيتها إلى عظام الفك وذلك بدلا من استعمال الأسنان المجاورة ويتم ذلك باستخدام إطار معدني مثلما يحدث عند عمل كوبري أن العظام نسيج حي وهو ينمو من حول الغرسة فيلتحم بها فيضمن ثباتها.