بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو

قالت الطالبة بسملة التى تعرضت للتنمر من مدرسها بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية فى دمياط، إنها سعيدة بما قامت به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تجاه مدرس اللغة العربية الذى أساء لها.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، أنها حصلت على حقها وتقدمت بالشكر للمحافظ ووزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وكشفت أنها ستقوم بمقابلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى الأيام المقبلة.



ووجهت الطفلة رسالة قوية للمدرس الذى تنمر بها وقالت «السمار نصف الجمال .. السواد فى سواد الكعبة والكعبة شكلها جميل والبيضا فى بياض الكفن وشكله قبيح فالجمال ليس بالوجه ولكن بالمحبة والإخلاص».



وأوضحت بسملة أنها تتمنى أن تصبح دكتورة تحاليل، وستقوم بعلاج أى مريض.

