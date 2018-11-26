ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الطالبة بسملة التى تعرضت للتنمر من مدرسها بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية فى دمياط، إنها سعيدة بما قامت به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تجاه مدرس اللغة العربية الذى أساء لها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، أنها حصلت على حقها وتقدمت بالشكر للمحافظ ووزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكشفت أنها ستقوم بمقابلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى الأيام المقبلة.

ووجهت الطفلة رسالة قوية للمدرس الذى تنمر بها وقالت «السمار نصف الجمال .. السواد فى سواد الكعبة والكعبة شكلها جميل والبيضا فى بياض الكفن وشكله قبيح فالجمال ليس بالوجه ولكن بالمحبة والإخلاص».

وأوضحت بسملة أنها تتمنى أن تصبح دكتورة تحاليل، وستقوم بعلاج أى مريض.
loading...

ترشيحاتنا

7 معلومات لا تعرفها عن الراحل عادل أمين

شاهد .. 17 مقاتلة روسية تحلق حول سفينة حربية إنجليزية قرب جزيرة القرم

معتز الدمرداش يعلن رحيله عن برنامج آخر النهار..فيديو

طاقية وحلاوة المولد.. آخر ما تبقى من ضحايا مركب المنوفية الغرقان.. صور

كلام نهائي .. كارتيرون يرفض التدريب داخل مصر غير الأهلي

طريقة مجانية تخلصك من البثور السوداء

ردود مثيرة لـ مصطفى يونس على تراجع الأهلي تحت قيادة مجلس الخطيب

بدأ مشواره بـ أحب الغلط واشتهر بمشهد مساعد الحانوتي.. من هو حسن أتلة ملك الإفيهات المغمور

بعد تهشيم رأسه بسكين اللودر.. قاتل مقاول أكتوبر: أنا صعيدى ودمى حامى ومينفعش حد يهين كرامتي

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

أول قرار من رئيس أوكرانيا بعد أزمة السفن الحربية المحتجزة لدى روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حكاية عم بلال حاوي الكلاب: كل كلب على حسب ذكائه

فيديو

بسملة ضحية التنمر توجه رسائل قاسية لمدرس أساء لها ..فيديو
الزراعة تكشف المسئول عن أزمة مزاعم تصدير الكلاب والقطط ..فيديو
اتحاد الجمعيات الأهلية: علاقة مباشرة بين الأمية وزيادة النمو السكاني
رد وزارة الزراعة على تصدير الكلاب والقطط للخارج.. فيديو
البترول: نستهدف مشاركة قطاع التعدين بـ2% في الناتج القومي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟