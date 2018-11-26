أسباب لن تتوقعها لعودة السمنة بعد التخلص منها جراحيا

حذر الدكتور أحمد المصرى أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير و السمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية في اليوم العالمي للسمنة من بعض الأخطاء الشائعة التى يقع فيها بعد مرضى السمنة الذين قاموا بإحدى عمليات السمنة وعلى رأسها عدم إتباع التعليمات الطبية التى يجب أن يسير عليها بعد إجراء العملية وكما يحددها الطبيب المعالج .



وقال إن هذه التحذيرات تأتى حتى لا يقع مرضى السمنة الذين لجأوا لإجراء عمليات جراحة السمنة للتخلص من الدهون المتراكمة لديهم فى بئر الانتكاسة المرضية والعودة مرة أخرى لزيادة الوزن .



وأوضح الدكتور أحمد المصرى أن من أسباب عودة زيادة الوزن بعد عمليات جراحة السمنة، هى تناول المواد السكرية بشراهة خاصة تلك الغنية بالسعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية والأطعمة السكرية حيث تعتبر من أسهل الأطعمة والمشروبات السهلة فى عملية الهضم خاصة لمن أجرى عملية تكميم المعدة.



وأشار الدكتور أحمد المصرى أن عدم اتباع المريض لنظام غذائى مناسب بعد عملية جراحة السمنة بما يتلاءم مع وضع جهازهه الهضمى الجديد مع عدم ممارسة الرياضة بشكل عام، والذى يحددها الطبيب وفقا للمجهود المناسب لكل حالة، يمكن أن يكون أحد أسباب زيادة الوزن بعد عمليات السمنة.