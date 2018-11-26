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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يناقش زيادة التعاون بين مصر وبيلاروسيا الأربعاء المقبل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:25 م
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
ولاء عبد الكريم
يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مساء الأربعاء، ندوة حول تنمية العلاقات المصرية البيلاروسية برعاية الاتحاد ووزارة التجارة ومكافحة الاحتكار ببيلاروسيا.

ويشارك في الحضور ممثلو جهاز مكافحة الاحتكار البيلاروسى وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة المصرية، ورؤساء الغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المتعاملين مع بيلاروسيا.

كما سيتم بحث زيادة التعاون الاقتصادى وتعزيز التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا.
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