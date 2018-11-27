10 أعراض لحدوث الأزمة القلبية عليك ألا تتغافلها

أثبتت الدراسات أن ما يقرب من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة يتعرضون للاصابة بأزمة قلبية، كل عام ، ومن هذا العدد ، فإن حوالي 300 ألف فقط يتعافون منه .
ففى أطار هذا السياق ،كشف موقع power of positivety عن أعراض الأزمة القلبية وتشمل ما يلي :
- آلام fالجانب الأيسر من الصدر :
يشعر المريض بآلآلآم فى الجانب الأيسر من الصدر. وعادة ما يستمر لفترة قصيرة من الزمن هو متكرر .
- التعب و الأرهاق :
الأنشطة اليومية المعتادة تجعلك تشعر بالتعب بشكل غير معقول ،قد ينعكس الإجهاد على القلب كأعراض نوبة قلبية في أجزاء أخرى من الجسم .
- ضيق في التنفس :
عندما يتعرض الشخص لزعل متكرر يحدث ضيق فى التنفس ويتعرض لأزمة قلبية نتيجة لأرتفاع الضغط .
-آلام فى الجزء العلوى من الجسم
الشعور بالألم على أحد أو كلا من الذراعين ، الظهر ، الكتفين ، الرقبة ، الفك ، أو الجزء العلوي من المعدة.
- الغثيان والقيء أو عسر الهضم
من المهم ملاحظة أعراض الغثيان أو القيء أو عسر الهض ،لأنها تتشابة مع أعراض الأزمة القلبية .
- نبضة قلبية سريعة وغير منتظمة
نبض قلب سريع ، مع عدم أنتظام ضربات القلب .
- التعرق
أحيانا يتعرض الشخص للتعرق الشديد ،وهذا ليس عرق الجسم الطبيعي الذي يحدث خلال الأيام الحارة ،أو أيام فصل الشتاء .
- الدوار أو الإغماء
هو الشعور الذي يحدث بسبب عدم وجود إمدادات الأوكسجين المناسبة إلى الدماغ. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإغماء .
- القلق الشديد واضطرابات النوم
يحدث العديد من اضطرابات الجسم وخاصة النوم.
- السعال الذي لا يتوقف :
السعال الذي لا يتوقف في كثير من الحالات يحدث مع أصابة الشخص بأزمة قلبية .
ففى أطار هذا السياق ،كشف موقع power of positivety عن أعراض الأزمة القلبية وتشمل ما يلي :
- آلام fالجانب الأيسر من الصدر :
يشعر المريض بآلآلآم فى الجانب الأيسر من الصدر. وعادة ما يستمر لفترة قصيرة من الزمن هو متكرر .
- التعب و الأرهاق :
الأنشطة اليومية المعتادة تجعلك تشعر بالتعب بشكل غير معقول ،قد ينعكس الإجهاد على القلب كأعراض نوبة قلبية في أجزاء أخرى من الجسم .
- ضيق في التنفس :
عندما يتعرض الشخص لزعل متكرر يحدث ضيق فى التنفس ويتعرض لأزمة قلبية نتيجة لأرتفاع الضغط .
-آلام فى الجزء العلوى من الجسم
الشعور بالألم على أحد أو كلا من الذراعين ، الظهر ، الكتفين ، الرقبة ، الفك ، أو الجزء العلوي من المعدة.
- الغثيان والقيء أو عسر الهضم
من المهم ملاحظة أعراض الغثيان أو القيء أو عسر الهض ،لأنها تتشابة مع أعراض الأزمة القلبية .
- نبضة قلبية سريعة وغير منتظمة
نبض قلب سريع ، مع عدم أنتظام ضربات القلب .
- التعرق
أحيانا يتعرض الشخص للتعرق الشديد ،وهذا ليس عرق الجسم الطبيعي الذي يحدث خلال الأيام الحارة ،أو أيام فصل الشتاء .
- الدوار أو الإغماء
هو الشعور الذي يحدث بسبب عدم وجود إمدادات الأوكسجين المناسبة إلى الدماغ. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإغماء .
- القلق الشديد واضطرابات النوم
يحدث العديد من اضطرابات الجسم وخاصة النوم.
- السعال الذي لا يتوقف :
السعال الذي لا يتوقف في كثير من الحالات يحدث مع أصابة الشخص بأزمة قلبية .