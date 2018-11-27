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مرأة

10 أعراض لحدوث الأزمة القلبية عليك ألا تتغافلها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:06 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أثبتت الدراسات أن ما يقرب من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة يتعرضون للاصابة بأزمة قلبية، كل عام ، ومن هذا العدد ، فإن حوالي 300 ألف فقط يتعافون منه .

ففى أطار هذا السياق ،كشف موقع power of positivety عن أعراض الأزمة القلبية وتشمل ما يلي :

- آلام fالجانب الأيسر من الصدر :
يشعر المريض بآلآلآم فى الجانب الأيسر من الصدر. وعادة ما يستمر لفترة قصيرة من الزمن هو متكرر .

- التعب و الأرهاق :
الأنشطة اليومية المعتادة تجعلك تشعر بالتعب بشكل غير معقول ،قد ينعكس الإجهاد على القلب كأعراض نوبة قلبية في أجزاء أخرى من الجسم .

- ضيق في التنفس :
عندما يتعرض الشخص لزعل متكرر يحدث ضيق فى التنفس ويتعرض لأزمة قلبية نتيجة لأرتفاع الضغط .

-آلام فى الجزء العلوى من الجسم
الشعور بالألم على أحد أو كلا من الذراعين ، الظهر ، الكتفين ، الرقبة ، الفك ، أو الجزء العلوي من المعدة.

- الغثيان والقيء أو عسر الهضم
من المهم ملاحظة أعراض الغثيان أو القيء أو عسر الهض ،لأنها تتشابة مع أعراض الأزمة القلبية .

- نبضة قلبية سريعة وغير منتظمة
نبض قلب سريع ، مع عدم أنتظام ضربات القلب .

- التعرق
أحيانا يتعرض الشخص للتعرق الشديد ،وهذا ليس عرق الجسم الطبيعي الذي يحدث خلال الأيام الحارة ،أو أيام فصل الشتاء .

- الدوار أو الإغماء
هو الشعور الذي يحدث بسبب عدم وجود إمدادات الأوكسجين المناسبة إلى الدماغ. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإغماء .

- القلق الشديد واضطرابات النوم
يحدث العديد من اضطرابات الجسم وخاصة النوم.

- السعال الذي لا يتوقف :
السعال الذي لا يتوقف في كثير من الحالات يحدث مع أصابة الشخص بأزمة قلبية .
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