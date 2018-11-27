10 أعراض لحدوث الأزمة القلبية عليك ألا تتغافلها

أثبتت الدراسات أن ما يقرب من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة يتعرضون للاصابة بأزمة قلبية، كل عام ، ومن هذا العدد ، فإن حوالي 300 ألف فقط يتعافون منه .



ففى أطار هذا السياق ،كشف موقع power of positivety عن أعراض الأزمة القلبية وتشمل ما يلي :



- آلام fالجانب الأيسر من الصدر :

يشعر المريض بآلآلآم فى الجانب الأيسر من الصدر. وعادة ما يستمر لفترة قصيرة من الزمن هو متكرر .



- التعب و الأرهاق :

الأنشطة اليومية المعتادة تجعلك تشعر بالتعب بشكل غير معقول ،قد ينعكس الإجهاد على القلب كأعراض نوبة قلبية في أجزاء أخرى من الجسم .



- ضيق في التنفس :

عندما يتعرض الشخص لزعل متكرر يحدث ضيق فى التنفس ويتعرض لأزمة قلبية نتيجة لأرتفاع الضغط .



-آلام فى الجزء العلوى من الجسم

الشعور بالألم على أحد أو كلا من الذراعين ، الظهر ، الكتفين ، الرقبة ، الفك ، أو الجزء العلوي من المعدة.



- الغثيان والقيء أو عسر الهضم

من المهم ملاحظة أعراض الغثيان أو القيء أو عسر الهض ،لأنها تتشابة مع أعراض الأزمة القلبية .



- نبضة قلبية سريعة وغير منتظمة

نبض قلب سريع ، مع عدم أنتظام ضربات القلب .



- التعرق

أحيانا يتعرض الشخص للتعرق الشديد ،وهذا ليس عرق الجسم الطبيعي الذي يحدث خلال الأيام الحارة ،أو أيام فصل الشتاء .



- الدوار أو الإغماء

هو الشعور الذي يحدث بسبب عدم وجود إمدادات الأوكسجين المناسبة إلى الدماغ. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإغماء .



- القلق الشديد واضطرابات النوم

يحدث العديد من اضطرابات الجسم وخاصة النوم.



- السعال الذي لا يتوقف :

السعال الذي لا يتوقف في كثير من الحالات يحدث مع أصابة الشخص بأزمة قلبية .