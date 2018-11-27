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القومي للسكان: عدد الأطفال الذين يولدون سنويا في مصر يضاهي مجموع دول مجاورة.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إننا ننجب 2.5 مليون مولود في العام وهذا العدد يماثل أعداد المواليد في مجموعة من الدول المجاورة لنا، مضيفا:" كل سنة بنولد دولة، نتيجة الزيادة السكانية المبالغ فيها"

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج" 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" مشروع تنظيم الأسرة داخل مصر هو أكبر مشروع استثماري يحقق أرباج وفوائد".

وتابع: "عدد السكان يزيد ولكن خصائص السكان تقل في ظل التواجد على مساحة محددة من أرض مصر، والزيادة السكانية الغير مسلحة بالصحة والتعليم وحب الانتماء للوطن تعتبر وقود الإرهاب".
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