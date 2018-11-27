القومي للسكان: عدد الأطفال الذين يولدون سنويا في مصر يضاهي مجموع دول مجاورة.. فيديو

قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إننا ننجب 2.5 مليون مولود في العام وهذا العدد يماثل أعداد المواليد في مجموعة من الدول المجاورة لنا، مضيفا:" كل سنة بنولد دولة، نتيجة الزيادة السكانية المبالغ فيها"
وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج" 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" مشروع تنظيم الأسرة داخل مصر هو أكبر مشروع استثماري يحقق أرباج وفوائد".
وتابع: "عدد السكان يزيد ولكن خصائص السكان تقل في ظل التواجد على مساحة محددة من أرض مصر، والزيادة السكانية الغير مسلحة بالصحة والتعليم وحب الانتماء للوطن تعتبر وقود الإرهاب".
وتابع: "عدد السكان يزيد ولكن خصائص السكان تقل في ظل التواجد على مساحة محددة من أرض مصر، والزيادة السكانية الغير مسلحة بالصحة والتعليم وحب الانتماء للوطن تعتبر وقود الإرهاب".