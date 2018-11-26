انطلاق نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامى بجامعة سوهاج

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج انطلاق فعاليات نموذج منظمة التعاون الإسلامي، الذى تنظمه منظمة التعاون الإسلامي "مويك" على مدار يومى 26و27 من نوفمبر الجارى، وأوضح عزيز أن النموذج يتم تنفيذه للمرة الأولى داخل الجامعة، ويهدف إلى التوعية بالرؤى الإسلامية للقضايا السياسية والاقتصادية ولتدعيم المهارات العلمية والخلفية الفكرية والثقافية، وذلك عن طريق تقديم معلومات للطلاب حول قضايا تشكل شخصياتهم، وتوطين مفاهيم وقيم العمل الجماعي المثمر فى نفوسهم، كما يعد خطوة لإحياء مفهوم الأمة وإعادة الإحساس به في الوعي الجماعي للشباب، والذي يعمل عليه النموذج منذ عشرة سنوات وحتى هذه اللحظة.



وأضاف الدكتور خالد عقيل المشرف الأكاديمى على النموذج أن الفعاليات تأتي في إطار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية بصفة عامة ولنماذج المحاكاة التي تنعقد سنويا بالجامعة، مشيدًا بدورها الإيجابى في تثقيف الطالب وثقل شخصيته وتشجيعه على الممارسة السياسية بشكل إيجابي والتعبير عن الرأي بشكل ديمقراطي ومنظم.



وأشار كلًا من الطالب عبدالرحمن على رئيس النموذج ونائبه الطالب أحمد مصطفى إلى أن فريق النموذج يضم 40 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، كما تشمل الفعاليات تعريف الطلاب بالمنظمة وأهدافها ورسالتها، وتقام فى اليوم الأول بمقر الجامعة القديم، أما اليوم الثانى سيكون بمقر الجامعة الجديد أمام مبنى كلية التربية.