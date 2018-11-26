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أردوغان يواصل أكاذيبه: تركيا أفشلت المقاطعة العربية لـ قطر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:33 م
أردوغان وأمير قطر
أردوغان وأمير قطر
وكالات
زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شعب بلاده "بذل جهودا حثيثة من أجل إفشال العقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين"، في هجوم دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، التي أعلنت قطع علاقتها بالدوحة في 5 يونيو الماضي 2017، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.

جاءت كلمة أردوغان خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية- القطرية بقصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ورحب أردوغان بالوفد القطري المشارك، وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الذكرى الـ 45 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتطرق أردوغان إلى المثل القائل "الصديق وقت الضيق"، مشيرًا إلى أن البلدين تحركا بتضامن وتعاون خلال الفترات الصعبة التي واجهتهما.

وأكد أن تركيا وقطر أثبتتا مرارًا لبعضهما البعض أنهما أصدقاء في الأوقات الحرجة.

وقال:" قطر أيضًا واحدة من الدول التي قدمت أقوى دعم لبلدنا في الساحة الدولية بعد محاولة الانقلاب الغادرة في 15 يوليو 2016".

وشدد أردوغان أن قطر وقفت إلى جانب تركيا في مواجهة محاولات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، شاكرًا قطر باسمه واسم الشعب التركي إزاء التضامن والتعاون القوي الذي أظهرته.

وتطرق الرئيس التركي إلى اللقاء الذي عقده اليوم مع أمير قطر، مبينًا أنهما أعربا عن سرورها للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا رغبتهما في تعميق تعاونهما في كافة المجالات.

وعقب الاجتماع، وقع الوزراء المعنيون من البلدين بروتوكولات تعاون استراتيجية في عدة مجالات مثل المواصلات والثقافة والتجارة والاقتصاد.
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