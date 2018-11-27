أبو صدام: الموافقة على مشروع قانون النقابة المهنية للفلاحين تاريخي

توجه حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بالتهنئة لكل فلاحي مصر بمناسبة الموافقة مبدئيا خلال جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس، الاثنين، على مشروع إنشاء أول نقابة مهنية للفلاحين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال أبو صدام إن ذلك يعد إنجازا تاريخيا لكل الفلاحين بعد أن وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المهنية، لافتا إلى أن ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود القيادة السياسية الحريصة على مصلحة الفلاح المصري.



وأضاف نقيب عام الفلاحين أن مشروع القانون يشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.



وتابع: "تضمن مشروع القانون 86 مادة، حيث يشمل الفصل الأول الأحكام العامة من تعريفات وبيان أهدافها، والفصل الثاني شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات وأعضاء مجلس الإدارة".



ولفت إلى أنه جاء فى الفصل الرابع أحكام تشكيل النقابة الفرعية والفصل الخامس تضمن المواد المتعلقة أحكام النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات وشروط وإجراءات إدارة الصندوق والصرف منه وموارد النقابة وأخيرا بيان واجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات التأديبية.



يذكر أنه شارك في جلسة لجنة الزراعة بالبرلمان، ممثلو وزارات المالية والقوى العاملة والعدل والزراعة وممثلو الفلاحين ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني، ومجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وفريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، والنوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الزراعيين، وأحمد جودة، وكيل نقابة الزراعيين، والمستشار علي إبراهيم، مساعد النقيب العام للنقابة العامة المستقلة للفلاحين، والسفير محمود كامل، المستشار الإعلامي للنقابة العامة المستقلة للفلاحين، وكثير من المهتمين بالشأن الزراعي، للموافقة المبدئية على إنشاء أول نقابة مهنية للفلاحين.